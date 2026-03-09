FIFPRO pidió garantizar seguridad de las jugadoras de Irán tras ser tildadas de traidoras

El presidente de FIFPRO para Asia y Oceanía, el australiano Beau Busch, solicitó este lunes asegurar la integridad física de las integrantes de la selección femenina de Irán. La exigencia surgió luego de que medios estatales de la nación persa calificaron de "traición" la conducta de las futbolistas, quienes evitaron cantar el himno nacional en su debut en la Copa de Asia disputada en Australia.

El dirigente gremial reconoció que actualmente existe una interrupción total en los canales de comunicación con las seleccionadas. "La realidad en este momento es que no podemos comunicarnos con las jugadoras. Es sumamente preocupante. Nuestra responsabilidad ahora mismo es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para intentar garantizar su seguridad", declaró el profesional en una rueda de prensa en Bangkok, Tailandia.

La inquietud de los organismos internacionales aumentó debido a la dureza de la prensa oficial en Irán, que exigió tratar al plantel como traidoras en tiempos de guerra. Ante este escenario, una solicitud dirigida al gobierno de Australia superó las 68.500 firmas para que se les otorgue asilo. La ministra de Exteriores australiana, la australiana Penny Wong, evitó referirse directamente a la petición diplomática durante la jornada dominical.

La delegación de Irán finalizó su participación en el certamen continental la noche del domingo. Durante el traslado de las futbolistas, manifestantes en Sydney intentaron detener el bus del equipo bajo la consigna de resguardo a las atletas. El conjunto persa registró su primera aparición en este torneo desde 2002, hito que activistas de igualdad de género destacaron ante la opresión que sufren las mujeres en Medio Oriente.

Finalmente, FIFPRO confirmó que mantiene trabajos coordinados con la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) para aplicar presión internacional sobre las autoridades de Irán. El objetivo del sindicato es proteger a las profesionales independiente de si deciden permanecer en Australia o retornar a su país, en medio de un clima social que registró miles de muertes tras las recientes protestas en Asia.