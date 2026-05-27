Futbolista español Lucas Pérez sufrió millonaria estafa con billetes falsos

El futbolista Lucas Pérez, delantero de Cádiz CF, fue víctima de una estafa por 340.000 euros (más de 350 millones de pesos) después de recibir billetes falsos como pago por su vehículo, cuatro relojes de lujo, tres anillos de oro y diamantes y nueve prendas de vestir.

Según informó la Policía Nacional de España, dos hombres fueron detenidos por este caso, realizado mediante un método conocido como "rip deal". El jugador había acordado la venta de sus artículos con personas interesadas y concretó el intercambio en una segunda cita, donde el dinero fue contado en su presencia con una máquina contadora de billetes.

Una vez en su domicilio, Lucas Pérez revisó el pago y descubrió que casi todo el dinero era falso, con solo tres billetes de 100 euros auténticos. Los agentes identificaron a los autores de la estafa y los detuvieron en un hotel de Madrid, donde portaban 50.000 euros en efectivo cuya procedencia no lograron justificar.