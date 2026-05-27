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Tópicos: País | Gobierno

Quiroz anunció "mano dura" contra la evasión: "Vamos a buscar cada abuso que exista"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El titular de Hacienda aseveró que el Gobierno ha sido "muy exigente con el cumplimiento y el cuidado que hay que tener en el uso de las platas de todos los chilenos".

En esa línea, reprochó la acusación de colusión contra Pluxee y Sodexo y el financiamiento de becas estatales "para los más privilegiados de Chile".

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También se refirió al cobro del CAE que lleva a cabo el Ejecutivo: "Ustedes saben que hemos estado cobrando a personas que pueden pagar y no a todo el mundo, y este año esperamos recaudar 300 millones de dólares por ese concepto".

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que desde su cartera aplicarán "mano dura" con la evasión de impuestos y advirtió que van "a buscar cada abuso que exista" para "recuperar" el dinero perjudicado al Fisco. 

Durante una actividad con el director del SII, Jorge Trujillo, en la que se revisó la implementación del primer sistema de cámaras lectoras de patentes de vehículos de carga para combatir el comercio ilícito, el economista aseguró que desde el Gobierno han sido "muy exigentes con el cumplimiento y el cuidado que hay que tener en el uso de las platas de todos los chilenos".

"Vamos a buscar cada abuso que exista", enfatizó Quiroz; e hizo alusión a "lo que se acaba de saber, por ejemplo, de la Junaeb, (que) pagó 14 mil onces que nunca se entregaron".

Además, "el Estado de Chile financió, durante años, becas para que los más privilegiados de Chile -que estudiaron en la universidad- puedan estudiar fuera del país. Muchos de ellos fueron a Europa y nunca volvieron; el Estado gastó 60 mil millones de pesos en ellos, y quiero decir que los vamos ir a recuperar", afirmó tajante el jefe de la billetera fiscal. 

En la misma línea, se refirió al cobro del CAE que lleva a cabo el Ejecutivo: "Ustedes saben que hemos estado cobrando a personas que pueden pagar y no a todo el mundo, y este año esperamos recaudar 300 millones de dólares por ese concepto".

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