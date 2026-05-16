Hinchas de Celtic invadieron la cancha tras salir campeón: Se reportaron agresiones a rivales

Celtic vivió una jornada dorada este sábado, tras una agónica victoria de 3-1 en la "final" por el título ante Heart of Midlothian en la última fecha de la liga escocesa.

Hearts llegaba como líder con un punto de ventaja y además empezó ganando como visita gracias al gol de Lawrence Shankland a los 42'. Pese al empate local de Arne Engels (45+3'), el campeonato aún apuntaba hacia la visita.

Sin embargo, el equipo de Glasgow lo dio vuelta en los minutos finales, mediante las conquistas de Daizen Maeda (86') y Callum Osmand (90+7').

La tercera conquista tuvo una primera mini invasión de hinchas al terreno de juego; situación que terminó por desatarse con el pitazo final poco después.

La masiva celebración se vio empañada por el reporte de agresiones a jugadores de Hearts por parte de los aficionados que ingresaron a la cancha.

Según Daily Record, el plantel forastero debió ser escoltado hasta el túnel para poder retirarse a un lugar seguro del Celtic Park, dejando rápidamente el estadio.

Eilidh Barbour, presentadora del canal Sky Sports, señaló que la escuadra visitante incluso debió marcharse sin poder cambiarse de ropa.

De esta manera, Celtic abrochó el pentacampeonato y quedó en solitario como máximo campeón de Escocia con 56 coronas, una más que su archirrival Rangers FC.