Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.7°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Hinchas de Celtic invadieron la cancha tras salir campeón: Se reportaron agresiones a rivales

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto albiverde remontó en los minutos finales para arrebatarle el título al puntero.

Además, Celtic se despegó de Rangers en el palmarés histórico de la liga de Escocia.

Hinchas de Celtic invadieron la cancha tras salir campeón: Se reportaron agresiones a rivales
 Captura
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Celtic vivió una jornada dorada este sábado, tras una agónica victoria de 3-1 en la "final" por el título ante Heart of Midlothian en la última fecha de la liga escocesa.

Hearts llegaba como líder con un punto de ventaja y además empezó ganando como visita gracias al gol de Lawrence Shankland a los 42'. Pese al empate local de Arne Engels (45+3'), el campeonato aún apuntaba hacia la visita.

Sin embargo, el equipo de Glasgow lo dio vuelta en los minutos finales, mediante las conquistas de Daizen Maeda (86') y Callum Osmand (90+7').

La tercera conquista tuvo una primera mini invasión de hinchas al terreno de juego; situación que terminó por desatarse con el pitazo final poco después.

La masiva celebración se vio empañada por el reporte de agresiones a jugadores de Hearts por parte de los aficionados que ingresaron a la cancha.

Según Daily Record, el plantel forastero debió ser escoltado hasta el túnel para poder retirarse a un lugar seguro del Celtic Park, dejando rápidamente el estadio.

Eilidh Barbour, presentadora del canal Sky Sports, señaló que la escuadra visitante incluso debió marcharse sin poder cambiarse de ropa.

De esta manera, Celtic abrochó el pentacampeonato y quedó en solitario como máximo campeón de Escocia con 56 coronas, una más que su archirrival Rangers FC.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada