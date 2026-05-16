Republicanos y PDG lideran millonaria recepción de fondos estatales para partidos

El sistema de financiamiento político en Chile inició un nuevo capítulo, con el Servicio Electoral (Servel) concretando la distribución de una sustancial cuota de aportes estatales.

En este contexto, el Partido Republicano y el Partido de la Gente (PDG) emergen como los principales beneficiarios, liderando la lista de colectividades que recibirán millonarios fondos calculados tras la última elección parlamentaria.

En total, el Estado repartirá 14.877.496.046 pesos entre 14 colectividades legalmente constituidas y con representación parlamentaria. La resolución 134 del Servel, entidad a cargo de estos aportes, indicó que el monto trimestral a distribuir asciende a 3.719.374.012 de la divisa nacional.

La colectividad con mayor asignación es el Republicano, con proyecciones de superar los 2.000 millones de pesos anuales en transferencias. (FOTO: ATON)

Según reveló este sábado La Tercera, este dinero es proporcional a la actual composición de la Cámara de Diputadas y Diputados, reflejando los resultados de la última elección.

Los pagos se estructuran en ciclos que no siempre coinciden con el año calendario; los fondos que se entregan ahora corresponden a la primera cuota de los 14,8 mil millones de pesos calculados para este primer año del nuevo ciclo electoral, cuya última entrega se realizará en el primer trimestre de 2027.

Para la distribución de estos recursos, el Servel consideró un umbral máximo de 9.370.900 votos, a pesar de que la participación real en los comicios con voto obligatorio alcanzó los 10.718.031. Además, se exige que las colectividades tengan su balance contable aprobado antes de recibir el dinero y se considera su distribución en regiones.

Otros partidos y su participación en los fondos

Después de Republicanos y el PDG, en la lista de los mayores beneficiados se encuentran la UDI, con 344.909.137 pesos por cuota; Renovación Nacional (RN), con 336.152.985, y el Frente Amplio, con 316.524.711 de la divisa nacional.

Para ser beneficiario, las organizaciones deben tener sus estados financieros al día y presencia geográfica validada por la autoridad. (FOTO: ATON)

Les siguen el Partido Nacional Libertario, con $274.928.368; el PS, con $244.711.161; el PC, con $229.284.984; el FRVS, con $203.251.060; la DC, con $201.955.786; el PPD, con $194.164.034; Evópoli, con $145.420.818; el Partido Radical, con $127.612.025, y finalmente el Partido Liberal, con $112.260.677.

La comparación con el ciclo anterior es notoria, ya que en esa oportunidad RN y la UDI lideraron la recepción de fondos, mostrando un reacomodo en el panorama del financiamiento político chileno.