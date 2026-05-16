Duco defendió cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales: Hicimos un estudio exhaustivo

La ministra del Deporte Natalia Duco se refirió al revuelo que generó la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026 por la rebaja presupuestaria ordenada por el Gobierno de José Antonio Kast, defendiendo la elección para cumplir con el recorte.

"En todos los ministerios hubo un recorte del tres por ciento. Luego de esa orden, nosotros hicimos un estudio exhaustivo para decidir en qué presupuesto íbamos a hacer el recorte para generar el menor impacto al deporte de alto rendimiento", explicó este sábado durante una actividad en Huechuraba.

La autoridad indicó que cancelar los Juegos implica "que la misión de los Juegos Odesur y los Parasudamericanos, el sueldo de la beca PRODDAR de los deportistas y el dinero que se le da a todas las federaciones deportivas se mantiene intacto".

"Estamos seguros de que el deporte de alto rendimiento en Chile lo mantuvimos cuidado, priorizado y nuestros deportistas no tendrán ningún inconveniente con el rendimiento de este año", añadió la ministra.

Duco además remarcó que el recorte es una medida superior a su propia cartera: "Esta rebaja no vino de una iniciativa propia y es una situación lamentable que tenemos que afrontar con responsabilidad. Pero fue una decisión muy seria y muy estudiada".

Finalmente, Duco aclaró que "el Campeonato Nacional Federado de cada deporte se va a mantener y se va a realizar. Esto quiere decir que todos los deportistas van a tener su campeonato nacional, y va a estar financiado".