Impulsado por Blanka: Santos promocionará la película Street Fighter

Este miércoles Santos sorprendió en Brasil y anunció una alianza con Paramount Pictures para promocionar el estreno de la nueva película de Street Fighter de cara a su próximo compromiso ante Flamengo, del Erick Pulgar, por el Brasileirao.

"Las publicaciones referentes al partido tendrán la identidad visual de la nueva película de Street Fighter y, además, la Vila Belmiro contará con activaciones especiales de este clásico de los años 90", anunciaron a través de sus redes sociales.

En el mismo posteo hacen alusión al impulso que dio Blanka, histórico personaje brasileño de la franquicia de Capcom y reconocido popularmente como simpatizante del "Peixe".

El estreno de la película será el 15 de octubre, por ende, el duelo este jueves ante un Flamengo que marcha como líder, será un impulso tanto para la franquicia como para el equipo que cuenta con Neymar en sus filas.