Insólito: Malasia goleó 6-0 y festejó, pero Indonesia pasó a la final en Asia con agónico 9-2

Una increíble situación se dio en la definición del Grupo A en la debutante FIFA Asean Cup, pues dos goleadas en simultáneo terminaron con Malasia festejando una clasificación que finalmente no llegó.

El torneo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), que por primera vez se disputa bajo el alero de la FIFA, llegaba a la última fecha con Malasia e Indonesia igualados en la disputa de un primer lugar que significaba clasificar a la final por el título.

Ambos empataron 0-0 en su choque de la segunda jornada y Malasia tenía un tanto de ventaja en la diferencia de gol. Con ese escenario, el conjunto malayo jugó ante Singapur mientras Indonesia hacía lo propio contra Bangladesh.

Malasia goleó 6-0 y su partido terminó antes, a los 90+5'. Para ese momento Indonesia estaba obteniendo un triunfo insuficiente, así que los "Tigres Malayos" comenzaron a celebrar.

Sin embargo, en la otra cancha aún quedaba acción: Habían dado dos minutos de adición, Bangladesh descontó a los 90+1' (7-2) y se añadieron otros cinco minutos al partido.

En ese tiempo Indonesia marcó dos goles sobre la hora (Kevin Diks a los 90+6' y Mitchell Lee Baker a los 90+7) para cerrar con un triunfo 9-2 y el pase a la final.

La tabla quedó con Indonesia y Malasia igualados a siete puntos y diferencia de goles de +7, pero los goles anotados inclinaron la balanza a favor de los indonesios (11 contra 9).

De esta manera, Indonesia jugará por la copa ante Tailandia (líder del Grupo B a falta de un partido) y Malasia tendrá que conformarse por disputar el partido por el tercer puesto, a la espera de conocer a su rival.