Investigación reveló millonarios pagos de la AFA por yates de lujo

La Asociación del Fútbol Argentino volvió a ser apuntada por presunta corrupción, esta vez debido a una investigación de prensa que reveló grandes pagos en concepto de yates de lujo en Europa y Florida.

El diario Clarín indicó que la AFA desembolsó al menos $1.270.000 de dólares (casi $1.271 millones chilenos) a operadores náuticos en Ibiza (España) y Mónaco.

De acuerdo con el citado medio, un pago fue hecho directamente por la AFA, aunque gran parte del dinero salió de las arcas de TourProdEnter, empresa que administra los ingresos del organismo fuera de Argentina desde 2021. También participó la firma ProSport Live, que anteriormente se encargaba de los amistosos de la Albiceleste en el extranjero.

En 2023 se pagó Michlmarine Ibiza SL. En 2024, a West Nautical Limited de Mónaco, donde se vio a Claudio "Chiqui" Tapia (presidente de la AFA) en un yate tras la Copa América de aquel año; además de Charter & Dreams Yacht Services SL (España) y CCYachting LLC, domiciliada en Florida, Estados Unidos.

Para 2025 los giros de TourProdEnter continuaron, para Francisco Flores Ramírez (encargado de datos de Ibiza Rent a Boat) y The Charter Agency bajo la llamativa descripción "Préstamo Corporativo 2025".

Estos antecedentes se suman a la relación de TourProdenter con Soma SRL, empresa a la que le compró con dinero del fútbol el jet ejecutivo Gulfstream G400 por seis millones de dólares.

Según el citado diario Clarín, Soma SRL le cobró de forma directa a la AFA $761.894.650 de dólares en 2022, $1.375.028.300 en 2024 y $4.435.957.857,84 en 2025 por servicios que no se prestaron, de acuerdo con la postura de la Fiscalía argentina en medio del caso judicial sobre el balompié de su país.