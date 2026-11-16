Solari por acuerdo con camioneros: "La genialidad de Alvarado la pondría en duda"

El exministro Ricardo Solari cuestionó en El Primer Café los elogios al ministro del Interior, Claudio Alvarado, por el acuerdo que permitió desactivar el paro de camioneros, al sostener que el Gobierno contaba con antecedentes suficientes para anticipar el conflicto.

El presidente del directorio del Instituto Igualdad afirmó que las consecuencias del alza de los combustibles habían sido advertidas y puso en duda que correspondiera destacar la gestión del Ejecutivo por resolver una crisis que, a su juicio, pudo prevenir.

"La genialidad que se le atribuye al ministro Alvarado, yo la pondría en duda, porque él (...) tenía demasiados datos para haber previsto una situación de este tipo", señaló.

Solari recordó que las advertencias sobre el impacto de los combustibles se plantearon desde el inicio: "Que no digan que no se les dijo".

En el mismo debate, el vicepresidente de la Democracia Cristiana, Luis Ruz, cuestionó la conducción económica del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aunque valoró la intervención de Alvarado para alcanzar un entendimiento con los transportistas.

Solari advierte dificultades al término del acuerdo

Solari también cuestionó la sostenibilidad de la solución y advirtió que no existen certezas sobre una pronta normalización del escenario internacional que permita retirar las medidas sin nuevas dificultades.

"Yo no me imagino al gobierno diciendo el 31 de marzo: 'Bueno, muchachos, ahora volvemos al modo de los precios internacionales'", señaló.

Asimismo, discutió que las medidas fueran plenamente consistentes con el programa económico del Ejecutivo, al considerar que implican una fijación de precios y beneficios que no están focalizados.

"No estaban estas ideas, porque se promovía la focalización, se lo ha dicho hasta el cansancio", afirmó.

En medio del debate sobre las medidas para reactivar la economía y fomentar el empleo, el exministro emplazó a los partidos de Chile Vamos a impulsar un cambio en la conducción económica y advirtió que una eventual recuperación de la actividad no garantiza por sí sola mejoras para las familias.

"Si hay un rebote el próximo año, no es evidente que eso vaya a ser con empleo ni con más ingresos para las personas", sostuvo.

Ruz: El Gobierno demoró ocho meses en descubrir la política

Ruz vinculó el deterioro del respaldo al Ejecutivo con una falta de gestión política, además del impacto de los combustibles y las expectativas incumplidas.

"La porfía y la ortodoxia económica del ministro Quiroz le ha costado al Gobierno varios meses de desaprobación", afirmó el presidente del directorio de Democracia y Comunidad.

A diferencia de Solari, el dirigente DC destacó el papel de Alvarado en la negociación, aunque sostuvo que su intervención evidencia una carencia previa del Ejecutivo.

"El Gobierno demoró ocho meses en descubrir la necesidad, por así decirlo, del oficio de la política para gobernar, y esta vez lo encarnó y se notó la mano del ministro Alvarado", señaló.

Ruz planteó que la capacidad técnica no basta para conducir los conflictos sociales: "Gobernar no siempre significa tener la razón técnica, sino que más bien es producir orden con legitimidad social".

En ese sentido, llamó al Ejecutivo a recuperar el diálogo con sus partidos y con la oposición, para evitar que su actuación quede condicionada por las presiones de grupos de interés.

Ubilla y Arqueros defienden la negociación

El director del área Política y Sociedad de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Ubilla, defendió el acuerdo y destacó que sus beneficios se extienden más allá del gremio que protagonizó las movilizaciones.

"Creo que fue una respuesta oportuna: cuatro días, el ministro Claudio Alvarado actuó con la experiencia que él tiene y con resultados específicos que no solo favorecen al grupo de interés, sino que va más allá de ese mismo grupo", sostuvo.

El exsubsecretario afirmó que los gobiernos necesitan actuar con pragmatismo para resolver conflictos que pueden escalar y afectar al resto de la población.

Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, rechazó el diagnóstico de "desgobierno" planteado por Ruz y defendió que las decisiones adoptadas no alteran los objetivos centrales del Ejecutivo.

"Creo que el ministro Alvarado hizo política, hizo buena política", afirmó.

Arqueros sostuvo que las respuestas a la contingencia son compatibles con las reformas de largo plazo. Ruz replicó que esa mirada no exime al Gobierno de atender las dificultades inmediatas: "Para gobernar también hay que hacerse cargo del corto plazo, y el Gobierno en el corto plazo la foto es mala".