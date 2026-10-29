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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Junto a Messi y más figuras: Arturo Vidal estará en la despedida de Carlos Tevez

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "King" será uno de los protagonistas en La Bombonera.

Junto a Messi y más figuras: Arturo Vidal estará en la despedida de Carlos Tevez
 EFE (Archivo)
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El volante chileno Arturo Vidal tendrá una importante aparición internacional tras el cierre de la temporada 2026 con Colo Colo, como parte de los invitados en la despedida del exdelantero argentino Carlos Tevez.

El "Apache" sostuvo una entrevista con el excentral inglés Rio Ferdinand, confirmando la presencia de Lionel Messi y Juan Román Riquelme como estelares.

Posterior a aquello, los medios trasandinos Diario Olé e Infobae confirmaron a Vidal como uno de las grandes figuras mundiales que dirán presente en la exhibición el próximo 20 de diciembre.

Además del "King", que fue compañero de Tevez en Juventus, también estarán Gabriel Batistuta, Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Sergio Agüero, Edwin van der Sar, Patrice Evra, Esteban Cambiasso, Roberto Mancini, entre otros.

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