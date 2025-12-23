Los finalistas al Premio "Rey de América"
Se conocieron a los finalistas del Premio "Rey de América", entregado por el diario uruguayo El País, donde quedaron tres futbolistas en carrera los cuales son Lionel Messi, Giorgian De Arrascaeta y Adrián *Maravilla" Martínez.
