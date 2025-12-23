Caótica jornada de compras en el día previo a fiesta navideña
Publicado:
Fotos Destacadas
"Luces de la Naturaleza": El mágico festival de invierno en jardín de París
Con Brereton, Endler, Assadi y Cepeda: Las tarjetas que lanzó la Roja para Navidad
Solsticio de invierno en Stonehenge se celebró con atuendos paganos y bailes ancestrales
Fotos Recientes
Caótica jornada de compras en el día previo a fiesta navideña
Los finalistas al Premio "Rey de América"
Jugadores de Chelsea realizaron una visita solidaria a niños hospitalizados
Como es tradicional, el mall Costanera se convierte en un escenario de caos y multitud en la víspera de las celebraciones navideñas del 24 y 25 de diciembre, con motivo de la compra de regalos.
Aglomeraciones en escaleras mecánicas, largas filas y un intenso calor marcaron las postales de esta jornada.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados