supergeek

"Luces de la Naturaleza": El mágico festival de invierno en jardín de París

Cientos de personas disfrutaron este lunes del festival de luces de invierno 'Iluminando: Luces de la naturaleza' en el Jardín des Plantes en París, Francia.

La edición 2025, que se desarrollará del 12 de noviembre al 18 de enero de 2026, muestra las luces emitidas por la naturaleza en la tierra, en el agua o en el aire, ya sean plantas, animales o minerales.

