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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Macabro: Cadáver fue encontrado en el estadio de un equipo de Inglaterra

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El hallazgo ocurrió tras su estreno por la Championship.

Macabro: Cadáver fue encontrado en el estadio de un equipo de Inglaterra
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Charlton Athletic, club de la Segunda División en Inglaterra, confirmó este miércoles el hallazgo de una persona fallecida al interior de las dependencias de su estadio, The Valley, ubicado en el distrito de Greenwich en Londres.

Desde la propia institución detallaron que el cadáver correspondió a un hombre de 33 años cuya muerte ocurrió durante la madrugada del pasado lunes.

Así mismo, compartieron un comunicado tras este macabro hecho, detallando que: "La muerte sigue bajo investigación. Se ruega a cualquier persona que tenga información o que haya presenciado el incidente que se ponga en contacto con la policía llamando al 101 e indicando la referencia 2809/18AUG".

"Todos en el Charlton Athletic queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de la persona fallecida en estos momentos tan difíciles", agregaron al escrito.

El hecho ocurrió posterior al debut en la Championship como local, donde vencieron por 2-1 a Derby County el pasado sábado 15 de agosto. Ahora, deberán pasar este episodio para vistar West Ham y medirse ante Tottenham por la EFL Cup.

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