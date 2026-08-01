Manchester United remontó ante Atlético de Madrid en amistoso de pretemporada

Manchester United remontó y venció 2-1 a Atlético de Madrid este sábado, en un amistoso de pretemporada en el Strawberry Arena de Solna, Suecia.

El delantero camerunés Bryan Mbeumo (53', 74') lideró la victoria de los "Red Devils" con un penal y otro de rebote en el área chica, mientras que Arnau Ortiz (5') marcó para los "colchoneros".

El siguiente encuentro amistoso de Manchester United será frente a PSG el sábado 8 de agosto a las 11:00 horas (15:00 GMT), mientras que Atlético de Madrid se medirá ante Manchester City el domingo 9 a las 07:00 horas (11:00 GMT).