Adolescente fue formalizado como cómplice por asesinato de escolar en San Bernardo

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó arresto domiciliario total para un adolescente de 17 años formalizado como cómplice del homicidio de un escolar venezolano de 15 años, ocurrido el jueves 30 de julio en el exterior del Liceo Polivalente Santiago de Compostela.

La víctima, estudiante de primero medio, fue apuñalada en el tórax durante una riña ocurrida en el exterior del establecimiento y trasladada al Hospital Parroquial de San Bernardo, donde se confirmó su muerte.

El imputado, que mantenía una orden de detención vigente, se entregó voluntariamente junto a su madre en un recinto policial durante la jornada anterior.

La fiscal local de San Bernardo, Natalia González, explicó que "el imputado empuja a la víctima, circunstancia que es utilizada por la persona que se encuentra prófuga para apuñalar a la víctima"

"Es una participación más bien residual que tiene este imputado y a título de cómplice", añadió la persecutora, quien detalló que la cautelar fue solicitada por el Ministerio Público y decretada sin oposición de la defensa.

El tribunal también impuso al adolescente la prohibición de acercarse a la familia de la víctima y fijó un plazo de investigación de 180 días.

En paralelo, las policías mantienen diligencias para detener al presunto autor material, un adolescente de 15 años que permanece prófugo y cuenta con una orden de detención vigente.

La Fiscalía no descarta la participación de otros jóvenes ni que se soliciten nuevas órdenes de detención.