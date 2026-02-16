Marcelo Moreno Martins: El sueño de jugar un Mundial no me lo va a quitar nadie

El delantero boliviano Marcelo Moreno Martins, nuevo fichaje de Oriente Petrolero, explicó en su presentación con los refineros los motivos de volver al fútbol tras su retiro y su intención de jugar el Mundial 2026.

"No me hubiera perdonado no volver. Ese sueño de jugar un Mundial no me lo va a quitar nadie", indicó el atacante.

Además, Martins, comentó sobre las razones de por qué dejó la actividad profesional. "Yo no dejé el fútbol porque me sentía viejo, dejé el fútbol porque perdí a mi ídolo, a mi todo. Cuando perdí a mi padre, perdí las ganas de jugar, pero ahora que se dio esta oportunidad, volví a sentir ese deseo de entrenar.

El elenco de Bolivia, se medirá ante Surinam este jueves 26 de marzo en México por el repechaje de la Copa del Mundo. En caso de que los dirigidos por Óscar Villegas ganen el encuentro, se enfrentarán a Irak por un cupo en el certamen mundialista.