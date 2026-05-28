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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

México alertó riesgos de lavado de dinero y trata de personas por el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Las autoridades financieras llamaron a reforzar los controles durante el torneo que comenzará el 11 de junio.

México alertó riesgos de lavado de dinero y trata de personas por el Mundial 2026
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La Unidad de Inteligencia Financiera de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores alertaron sobre riesgos asociados al lavado de dinero y la trata de personas en el contexto del Mundial 2026.

Las autoridades indicaron que el evento generará una alta movilidad de personas, con impacto económico y turístico, pero también con exposición a posibles delitos vinculados con explotación sexual o laboral y uso indebido del sistema financiero.

El instrumento preventivo fue elaborado junto a organismos de Estados Unidos y Canadá, los otros países sedes del torneo, y permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026, con opción de actualización según la evolución de los riesgos detectados.

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