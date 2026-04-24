Murió exseleccionado de Nigeria tras desplomarse mientras jugaba un partido

Michael Eneramo, exdelantero de la selección de Nigeria, murió a los 40 años luego de desplomarse mientras jugaba un partido en Kaduna, en su país natal.

De acuerdo a los reportes surgidos este viernes, el exatacante sufrió el colapso en plena actividad y fue asistido de urgencia en la cancha antes de ser trasladado a un hospital, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Eneramo había dejado el fútbol profesional en 2018, aunque seguía ligado a la actividad. Durante su carrera defendió a Esperance en Túnez y también pasó por el fútbol turco, donde vistió las camisetas de Sivasspor, Besiktas, Istanbul Basaksehir y Manisaspor.

Con la selección absoluta de Nigeria disputó 11 partidos y anotó tres goles. Su debut internacional se produjo en 2009 y fue parte del proceso de las Súper Águilas en esos años.

La noticia generó múltiples reacciones en el fútbol nigeriano y también en Turquía, donde distintos clubes y dirigentes lamentaron la muerte del exgoleador.