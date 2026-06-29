Otra leyenda más a EE.UU: Chicago Fire anunció fichaje de Robert Lewandowski

Chicago Fire, club de la MLS estadounidense, hizo oficial la llegada del delantero polaco Robert Lewandowski como jugador franquicia tras su paso por FC Barcelona.

El atacante jugará en tierras estadounidense tras su gran etapa en Europa, donde marcó más de 600 goles entre su selección y clubes, que incluyen equipos como el conjunto culé, Bayern Munich y Borussia Dortmund, liderando la tabla de artilleros durante ocho años.

Lewandowski había sido parte clave de la reconstrucción del combinado español tras la crisis financiera que derivó en la salida de Lionel Messi, contribuyendo a siete títulos antes de su salida.

Con su fichaje, el polaco se unió a la larga lista de jugadores que aterrizaron recientemente en la MLS tras una gran trayectoria en el viejo continente, como Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.