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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Países Bajos perdió una pieza clave para el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El atacante neerlandés Xavi simons tampoco jugará esta temporada con Tottenham Hotspur.

Países Bajos perdió una pieza clave para el Mundial 2026
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El atacante neerlandés Xavi Simons, jugador de Tottenham Hotspur, se perderá lo que resta de temporada y el Mundial 2026 tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

El futbolista se retiró en camilla durante la victoria de su equipo ante Wolverhampton Wanderers y luego confirmó la gravedad de la lesión en redes sociales.

"Dicen que la vida es cruel y hoy se siente así. Mi temporada se ha acabado de forma abrupta y aún estoy procesándolo. Sinceramente, estoy roto. Nada de esto siente sentido", escribió.

Simons, autor de 6 goles y 7 asistencias esta temporada, tampoco podrá estar con Países Bajos en la cita mundialista.

"La oportunidad de representar a mi país se fue", lamentó el atacante, que no estará en los últimos 4 partidos de Tottenham Hotspur en la Premier League, donde el equipo busca evitar el descenso.

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