Países Bajos perdió una pieza clave para el Mundial 2026
El atacante neerlandés Xavi simons tampoco jugará esta temporada con Tottenham Hotspur.
El atacante neerlandés Xavi simons tampoco jugará esta temporada con Tottenham Hotspur.
El atacante neerlandés Xavi Simons, jugador de Tottenham Hotspur, se perderá lo que resta de temporada y el Mundial 2026 tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.
El futbolista se retiró en camilla durante la victoria de su equipo ante Wolverhampton Wanderers y luego confirmó la gravedad de la lesión en redes sociales.
"Dicen que la vida es cruel y hoy se siente así. Mi temporada se ha acabado de forma abrupta y aún estoy procesándolo. Sinceramente, estoy roto. Nada de esto siente sentido", escribió.
Simons, autor de 6 goles y 7 asistencias esta temporada, tampoco podrá estar con Países Bajos en la cita mundialista.
"La oportunidad de representar a mi país se fue", lamentó el atacante, que no estará en los últimos 4 partidos de Tottenham Hotspur en la Premier League, donde el equipo busca evitar el descenso.