Deportes | Fútbol | Internacional

Por pedido de Tiago Nunes: Liga de Quito oficializó el fichaje del delantero brasileño Deyverson

Publicado:
Redacción Cooperativa

El campeón de la Libertadores 2021 llega como agente libre tras su paso por Fortaleza. El atacante de 34 años fue una petición expresa del técnico Tiago Nunes.

Liga de Quito confirmó este martes la contratación de Deyverson, experimentado delantero brasileño que llega al fútbol ecuatoriano con la misión de aportar goles y experiencia internacional para la temporada 2026.

El ariete de 34 años arribó en condición de jugador libre, luego de finalizar su vínculo con Fortaleza. En su última campaña en Brasil, el atacante disputó 36 partidos y anotó nueve goles, aunque no pudo evitar el descenso de su equipo.

La llegada del exjugador de Palmeiras, Cuiabá y Atlético Mineiro responde a una solicitud directa del entrenador, Tiago Nunes. "Es un jugador con el que queremos potenciar el ataque y fue un pedido del cuerpo técnico. La propuesta la hicimos prácticamente el año pasado y esta posible transferencia tardó", reconoció Isaac Álvarez, presidente del club, a Radio La Red.

Deyverson será dirigido por su compatriota Tiago Nunes, quien conoce su trayectoria en el Brasileirao. El delantero cuenta en su palmarés con la Copa Libertadores 2021 ganada con el "Verdao" y la Recopa Sudamericana 2022, credenciales que ilusionan a la hinchada de Liga de Quito.

En portada