¿Real o IA? La viral imagen de Ancelotti besándose con tres mujeres en el carnaval

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil se hizo presente durante el carnaval de Río de Janeiro y, además de recibir el pedido de convocar a Neymar para el Mundial, se hizo viral por una comentada imagen en redes sociales.

La postal mostró al DT italiano siendo besado por tres mujeres a la vez, mientras estaba observando el espectáculo en un palco.

La fotografía no tardó en recorrer Internet y desatar jocosos comentarios sobre Ancelotti, ignorando el contexto real de la situación.

Lo cierto es que todo se trató de un montaje hecho con Inteligencia Artificial, valiéndose de un fotograma de un video con Ancelotti en el palco para agregar a las mujeres.

El metraje real deja ver al entrenador presenciando tranquilamente el carnaval, con dos hombres a un par de metros de él como las únicas personas en el plano. De hecho, "Carletto" asistió al evento junto a su esposa, Mariann Barrena.