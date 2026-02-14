Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección brasileña
[VIDEO] El cantante Leo Santana le pidió a Ancelotti que nomine a Neymar para el Mundial
Autor: Redacción Cooperativa
Fue en medio de las celebraciones del carnaval en Bahía.
En medio de las celebraciones por el Carnaval de Salvador en Bahía, el cantante Leo Santana aprovechó la presencia del entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, quien estaba presente, para hacerle una petición: Que convoque a Neymar Jr. en el equipo para el Mundial 2026.