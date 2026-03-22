Repechaje al Mundial 2026: Formato, equipos y cómo se define la clasificación

El torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026, conocido como Repechaje, será la instancia final para definir los últimos clasificados al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Qué selecciones participarán?

En este Repechaje competirán seis selecciones provenientes de distintas confederaciones. Un equipo de Conmebol (Bolivia), uno de AFC (Irak), uno de CAF (República Democrática del Congo), uno de OFC (Nueva Caledonia) y dos de Concacaf (Jamaica y Surinam).

¿Cómo es el formato del certamen?

El formato contempla dos llaves. Las cuatro selecciones peor ubicadas en el ranking FIFA disputan una ronda inicial, mientras que las dos mejor posicionadas avanzan directamente a la final de cada llave como cabezas de serie.

Los ganadores de esas finales obtendrán los dos últimos cupos al Mundial.

En este caso, Jamaica se medirá ante Nueva Caledonia en partido único, y el ganador enfrentará a República Democrática del Congo.

En la otra llave, Bolivia enfrentará a Surinam, y el vencedor se verá las caras con Irak.

En el formato anterior, el Repechaje se definía mediante series directas entre selecciones de distintas confederaciones, disputadas en partidos de ida y vuelta. Cada escuadra ejercía la localía en uno de los cotejos, y el ganador de la llave se definía por el resultado global.

¿Cuáles serán las sedes?

El torneo se jugará solamente en México, específicamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

¿Cuándo se disputarán los encuentros?

Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentarán el jueves 26 de marzo a las 23:00 horas (02:00 GMT) en el Estadio Akron, en Guadalajara.

El vencedor de dicho encuentro se medirá ante República Demócratica del Congo el miércoles 31 de marzo en el mismo estadio.Quien se imponga en este encuentro ingresará al grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Bolivia se medirá ante Surinam el jueves 26 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio BBVA en Monterrey.

El triunfador de esta llave se enfrentará a Irak el miércoles 31 de marzo en el mismo estadio. Quien gane este duelo irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.