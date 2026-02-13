Representante de Ben Brereton apareció en los archivos del Caso Epstein

Ben Brereton continúa siendo uno de los titulares en el club inglés Derby County, pero su representante, Casey Wasserman, está en entredicho al ser mencionado dentro de los archivos del Caso Epstein liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Wasserman fundó la reconocida agencia de representación -tanto en deportes como en espectáculos- que lleva su apellido, y que maneja el destino del seleccionado nacional, siendo quien concretó su paso por Villarreal y posterior regreso a Inglaterra.

El manager estadounidense voló en el avión de Epstein en 2002 en una gira de investigación sobre el SIDA en Africa, junto a figuras como Bill Clinton y Kevin Spacey.

Los últimos archivos revelados incluyen correos electrónicos intercambiados por Wasserman y Ghislaine Maxwell, quien era pareja Jeffrey Epstein y cumple condena por el caso de explotación sexual de menores.

The Hollywood Reporter destacó: "En el primer intercambio entre Wasserman y Maxwell en marzo de 2003, Maxwell le dice que había 'pensado en ti en momentos inapropiados', a lo que él responde: "Pienso en ti todo el tiempo... ¿Qué tengo que hacer para verte con un traje de cuero ajustado? Estoy en Nueva York esta noche, tú no, ¿qué hago? Besos y abrazos'".

Casey Wasserman se defendió a través de una declaración al citado medio: "Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz. Nunca tuve una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein".

Tras la polémica, artistas representados por la agencia Wasserman decidieron poner fin a sus vínculos. Tal fue el caso de la cantante Chappell Roan, la banda Wednesday y la cantante Chelsea Cutler, entre otros que están cerca de tomar la misma determinación.

Además se cuestionó el puesto de Casey Wasserman en el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

En medio de los cuestionamientos, el comité de LA2028 respaldó a Wasserman tras acudir a un equipo externo de abogados, pues "cooperó plenamente con la revisión. Concluimos que la relación del Sr. Wasserman con Epstein y Maxwell no trascendió lo ya documentado públicamente".