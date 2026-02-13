Codelco removió a ejecutivos por "inconsistencias en información enviada a Sernageomin"

Codelco informó este viernes que, tras realizar una auditoría interna respecto a un estallido de roca en la División El Teniente ocurrido en 2023, removió de su cargo a tres ejecutivos, producto del hallazgo de irregularidades.

La cuprífera estatal señaló, a través de un comunicado, que "el directorio, en sesión extraordinaria de ayer (jueves), tomó conocimiento de los resultados de una auditoría interna solicitada en el mes de enero de 2026" respecto del suceso, así como también del Informe de Consultoría Internacional que encargó producto de la otra tragedia acontecida en julio de 2025 en la división, donde seis mineros fallecieron por el mismo fenómeno.

La auditoría mencionada "estableció inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial, así como la identificación de desviaciones que constituyen incumplimientos graves de deberes, determinando responsabilidades de ejecutivos actuales y exejecutivos".

"Frente a estos hechos, como fuera comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero y a la opinión pública, el Presidente Ejecutivo (Rubén Alvarado) resolvió la remoción inmediata de la línea ejecutiva responsable", agregó la empresa.

Los desvinculados son Mauricio Barraza, vicepresidente de Operaciones; Claudio Sougarret, gerente general de Operaciones de El Teniente; y Rodrigo Andrades, gerente de Proyectos de la misma división.

En su reemplazo, asumen respectivamente, como subrogantes, Lindor Quiroga (actual gerente general de División Andina), Gustavo Reyes (gerente de Ingeniería y Construcción de la Vicepresidencia de Proyectos) y Claudio Canut de Bon (gerente de Operaciones de División Andina).

Codelco también afirmó que hará "entrega inmediata" de todos los antecedentes a la Fiscalía: "Seguiremos colaborando con el Ministerio Público y desplegando una política de transparencia proactiva y de autocorrección radical de las fallas procedimentales que han ido revelando los informes sobre los dolorosos accidentes acaecidos en El Teniente" el año pasado.

"Como lo prometimos entonces, Codelco no va a ser la misma empresa después de esta tragedia", cierra el comunicado (ver archivo adjunto).