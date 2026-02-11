Revolución en Japón: Eliminaron los empates con penales que aseguran un punto

La Liga japonesa buscará revolucionar el fútbol, adoptando novedades en el otorgamiento de puntos por partido al eliminar los empates en el inicio de temporada número 100.

La medida consiste en que en caso de que un partido termine en empate, el cotejo se defina a través de una tanda de penales, otorgándole dos puntos al ganador y uno al perdedor.

Cabe remarcar que esta determinación no afecta los criterios tradicionales de tres puntos para el vencedor y cero para el perdedor dentro de los 90 minutos.

"El objetivo es eliminar por completo los empates y aumentar la emoción y la competitividad en cada partido", informaron desde la J-League.

Esta determinación debutará en un torneo de transición entre febrero y junio, que no se considera como tal como una edición de la J-League.

Tras este campeonato -ya en marcha- se dará inicio a la temporada regular ajustada al calendario europeo, que comenzará en agosto. En principio, no está contemplado extender la medida más allá de este período, aunque su continuidad dependerá de la evaluación que se haga tras su implementación.

La fecha inaugural tuvo partidos que se resolvieron a través de los doce pasos, FC Tokyo 1(5) - 1(4) Kashima Antlers, Gamba Osaka 0(5) - 0(4) Cerezo Osaka, y Avispa Fukuoka 1(5) - 1(6) Okayama.