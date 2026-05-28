Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago18.6°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Sudáfrica entregó su nómina mundialista con dominio de Mamelodi Sundowns y Orlando Pirates

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El rival de México en el Mundial 2026 armó su lista con una fuerte base de la liga local.

Sudáfrica entregó su nómina mundialista con dominio de Mamelodi Sundowns y Orlando Pirates
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El seleccionador de Sudáfrica, el belga Hugo Broos, dio a conocer la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, con una convocatoria marcada por el amplio dominio de Mamelodi Sundowns y Orlando Pirates.

El delantero Lyle Foster, de Burnley, aparece como el principal nombre procedente de una de las cinco grandes ligas europeas, en una nómina que cuenta con 19 futbolistas del torneo sudafricano.

Sudáfrica regresará a la Copa del Mundo 16 años después de su participación como anfitrión en 2010 y debutará el 11 de junio frente a México, en un Grupo A que también comparte con República Checa y Corea del Sur.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada