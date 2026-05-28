Sudáfrica entregó su nómina mundialista con dominio de Mamelodi Sundowns y Orlando Pirates

El seleccionador de Sudáfrica, el belga Hugo Broos, dio a conocer la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, con una convocatoria marcada por el amplio dominio de Mamelodi Sundowns y Orlando Pirates.

El delantero Lyle Foster, de Burnley, aparece como el principal nombre procedente de una de las cinco grandes ligas europeas, en una nómina que cuenta con 19 futbolistas del torneo sudafricano.

Sudáfrica regresará a la Copa del Mundo 16 años después de su participación como anfitrión en 2010 y debutará el 11 de junio frente a México, en un Grupo A que también comparte con República Checa y Corea del Sur.