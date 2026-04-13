Tragedia en Africa: Futbolista de 20 años murió baleado en violento asalto al bus de su equipo

El fútbol se encuentra de luto tras confirmarse el trágico fallecimiento de Dominic Frimpong, prometedor delantero de 20 años perteneciente a los registros de Berekum Chelsea, quien perdió la vida tras ser baleado durante un violento asalto a mano armada al bus que trasladaba a su equipo en Ghana.

Según los antecedentes policiales del caso, el fatal suceso ocurrió durante la jornada del domingo en la carretera que une las localidades de Bibiani y Goaso, cerca de Ahyiresu. En dicho sector, un grupo de delincuentes bloqueó la vía para emboscar al plantel, que regresaba de disputar un encuentro ante FC Samartex por la primera división del país.

Durante la perpetración del robo se produjo un forcejeo donde el joven atacante resultó gravemente herido por un impacto de bala. Pese a que fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario en la ciudad de Bibiani, en la zona noroeste de la nación, el cuerpo médico de turno solo pudo certificar su muerte.

Ante la gravedad de los hechos, la Federación Ghanesa de Fútbol (GFA) emitió este lunes un comunicado oficial expresando su "profunda consternación y tristeza" por la partida de quien catalogaron como "un joven talento prometedor". Además, la entidad federativa exigió rápidas acciones a las autoridades policiales, señalando: "Instamos a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia".

Finalmente, el organismo rector del balompié ghanés se comprometió a revisar y endurecer los protocolos de seguridad para los desplazamientos de los clubes en competiciones nacionales para prevenir nuevos incidentes. Frimpong, quien se encontraba a préstamo desde Aduana Stars, había registrado dos goles en trece compromisos disputados con su actual escuadra durante este año.