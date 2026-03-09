Trump solicitó asilo para las seleccionadas de Irán y advirtió que Estados Unidos las recibirá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este lunes al gobierno de Australia que conceda asilo de forma urgente a las integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán. El mandatario republicano utilizó su red social Truth Social para advertir que, en caso de que la nación oceánica no acceda a la petición, Washington recibirá a las atletas para garantizar su seguridad.

"Australia cometió un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar, donde muy probablemente serán asesinadas. No lo haga, señor primer ministro, concédales asilo", publicó el jefe de Estado norteamericano en un mensaje directo hacia Anthony Albanese. La preocupación internacional aumentó luego de que el régimen de Teherán calificara de traición la decisión de las jugadoras de no cantar el himno nacional en su debut en la Copa de Asia.

Posteriormente, Donald Trump confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Australia para coordinar las acciones de protección. "¡El se está ocupando! Cinco ya fueron atendidas y el resto está en camino", aseguró el presidente respecto a las futbolistas que ya iniciaron sus trámites de refugio tras finalizar su participación deportiva el pasado domingo en Sydney.

El mandatario estadounidense reconoció que la situación es compleja debido a que algunas seleccionadas manifestaron su intención de retornar a Medio Oriente por temor a represalias contra sus familiares. Esta crisis se desarrolló en el contexto de la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán, conflicto que registró una escalada de bombardeos durante la última semana en diversos puntos de Asia.

La organización sindical FIFPRO y diversos organismos de derechos humanos también se sumaron a la exigencia de resguardo para el plantel. La clasificación del equipo iraní a la cita continental fue considerada un hito por activistas de igualdad de género, dada la represión que enfrentan las mujeres bajo el régimen islámico, incluyendo la obligatoriedad del velo en espacios públicos y estadios nacionales.