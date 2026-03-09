Corte Suprema rechazó nulidad y confirmó condena a exdirector de la PDI Héctor Espinosa
En fallo unánime, el máximo tribunal desestimó el requerimiento de Héctor Espinosa, que buscaba abolir el juicio que lo condenó a 17 años de cárcel por delitos de corrupción.
"La infracción de garantías fundamentales denunciada como sustento de la objeción principal, no concurre, ya que el hecho punible se encuentra acreditado", sentenció.
La Corte Suprema también confirmó la condena de 541 días de cárcel contra la esposa de Espinosa, María Magalena Neira, como autora del delito culposo de lavado de activos.