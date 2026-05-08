U. Central de Venezuela se desmarcó del club UCV: "Emplea sin autorización siglas y símbolos"

Una gran controversia se desató en el fútbol venezolano tras el pronunciamiento de la casa de estudios Universidad Central de Venezuela, desmarcándose totalmente del club UCV FC, campeón vigente de su liga y actual participante de la Copa Libertadores.

"El equipo de fútbol profesional denominado 'UCV FC' es una organización deportiva privada que no pertenece a la Universidad Central de Venezuela ni la representa en los certámenes deportivos en los que participa", comunicó el Consejo Universitario.

El escrito, emitido tras una sesión el 29 de abril y publicado el jueves recién pasado, además añadió que el club de fútbol "es una sociedad mercantil que emplea sin autorización del Consejo Universitario siglas y símbolos de esta institución académica".

En ese sentido, la Universidad expuso que el 26 de febrero de 2025 exigió al equipo dejar de utilizar sus símbolos, sin obtener respuesta. Ante aquello, la casa de estudios se reserva "el ejercicio de las acciones legales que se estimen convenientes".

El club actualmente utiliza únicamente la denominación "UCV FC" en sus canales oficiales, siendo aún una referencia directa a la universidad que lleva las mismas siglas. Además, en el sitio oficial de la Copa Libertadores aparece con el nombre completo de "Universidad Central de Venezuela FC".

Con aquello en consideración, la institución educativa también rechazó un video publicitario por la Copa Libertadores "mencionando al equipo como si fuera de la Universidad".

UCV FC ya estuvo en el ojo de la polémica durante 2025 al portar el pecho de sus camisetas el sello de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela; organismo acusada de ejercer persecución política bajo órdenes de Nicolás Maduro