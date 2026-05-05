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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Libertadores: La horrorosa salida de Independiente del Valle que terminó en gol de UCV

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El primer gol venezolano cayó gracias a un error rival.

[VIDEO] Libertadores: La horrorosa salida de Independiente del Valle que terminó en gol de UCV
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Universidad Central de Venezuela arremetió en el Grupo H de la Copa Libertadores con un triunfo de 2-0 ante Independiente del Valle que se abrió gracias a una pésima salida de la zaga ecuatoriana.

Al minuto 54, el central Juan Viacava quiso avanzar con pelota dominada tras un saque de fondo en corto, pero perdió el balón y Juan Camilo Zapata abrió la cuenta. La segunda cifra de la UCV fue de Juan Manuel Cuesta (67').

- Revisa la increíble jugada del 1-0:

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