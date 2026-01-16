Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Una multicampeona llegó a Perú: Karen Araya fichó por Universitario

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La referente de la selección chilena femenina arribó al cuadro limeño tras su paso por Nantes de Francia.

Una multicampeona llegó a Perú: Karen Araya fichó por Universitario
La histórica seleccionada nacional Karen Araya fue oficializada como nuevo fichaje de Universitario de Perú.

La futbolista de 35 años, campeona de Copa Libertadores con Colo Colo en 2012 y parte de la generación dorada de "La Roja" femenina arribó al cuadro peruano tras su paso por Nantes de Francia.

"Garra y jerarquía para las leonas", publicó el club en su cuenta de X. Además, destacaran su participación por la Selección chilena.

"A nivel internacional, Karen es una referente histórica de la selección chilena femenina. Se convirtió en una de las pocas jugadoras en alcanzar la cifra de 100 apariciones con la selección absoluta", agregó el elenco limeño.

¿Dónde ha jugado Karen Araya?

Esta será la décima camiseta en su carrera para la mundialista, de las cuales destacan la de Colo Colo, Santiago Morning, Sevilla, Madrid CFF de España y el ya mencionado Nantes.

 

 

