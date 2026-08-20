[VIDEO] El emotivo reencuentro de Salah con Isaac, pequeño hincha que conoció en Liverpool

El futbolista Mohamed Salah recibió una gran sorpresa durante un entrenamiento de Trabzonspor con la llegada de Isaac Kearney, pequeño hincha de ocho años que conoció en Liverpool en 2024.

El club turco llevó al pequeño, con síndrome de Wolf-Hirschhorn", para reunirse nuevamente con el jugador que lo visitó luego de hacerse conocido entre los seguidores "reds" por sus interpretaciones de los cánticos de la barra.

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