Una insólita situación se vivió en el fútbol de Polonia, con la invasión de un hincha a la cancha montado sobre un scooter eléctrico, y que se volvió viral en redes sociales.

El sujeto ingresó al terreno de juego cuando corría el minuto 90+1' y Stal Stalowa vencía por 3-2 a la filial de Legia Varsovia por la fecha 18 de la Liga II, correspondiente a la tercera categoría polaca.

La seguridad no pudo reaccionar para detener a la persona, que recorrió toda la cancha hasta tomar rumbo hacia una salida del estadio. La breve pero llamativa intromisión no influyó en el juego, pues coincidió con una falta en el mediocampo.

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