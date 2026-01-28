[VIDEO] Pagani arremetió contra Morena Beltrán: Que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol

El periodista argentino Horacio Pagani arremetió duramente contra su colega Morena Beltrán, a raíz de su reciente incorporación como comentarista en las transmisiones de partidos de futbol.

El hecho ocurrió en el programa televisivo "Bendita", donde el comunicador expresó que: "El fútbol es masculino, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol".

Una de las mujeres del panel intentó defender a Beltrán, argumentando que existen muchas mujeres a las que les gusta el deporte, ante lo cual Pagani sentenció: "Claro, pero tienen que entender, no gustarles".

Por su parte, la periodista Morena Beltrán se pronunció y declaró: "Cuando escucho declaraciones así, me dan un poco de penita. Lo lamento más por chicas que están empezando".

"Lo lamento por él. Lamento que no pueda aceptar una realidad que ya cambió", sentenció.