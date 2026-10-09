Vincenzo Montella fue destituido como seleccionador de Turquía

El italiano Vincenzo Montella no continuará al frente de la selección de Turquía tras ser destituido este viernes, según anunció la Federación Turca de Fútbol a través de un comunicado.

"Se ha tomado la decisión de no continuar con el señor Vincenzo Montella como entrenador de la selección nacional", señaló la Federación Turca.

Una destitución que llega tras la cuatro derrotas consecutivas recibidas por el conjunto otomano en la Liga de Naciones y que ponen en serio peligro la continuidad de Turquía en la Liga A, que reúne a los mejores equipos del continente europeo.