Walid Regragui dejó la banca de Marruecos a tres meses del comienzo de la Copa del Mundo

Walid Regragui dimitió de su cargo como entrenador de la selección de Marruecos, a tres meses del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.



Según informó el medio francés L'Équipe, el técnico firmó la rescisión de su contrato con la Federación Marroquí de Fútbol hace unos días. Poco después de la conclusión y derrota en la final ante Senegal en la Copa Africana de Naciones , decidió no continuar, a pesar de la oportunidad de dirigir otro mundial.

Regragui llevó a los marroquíes a la semifinal del certamen mundialista de Catar 2022.

Se espera que Mohamed Ouahbi, entrenador de la Sub-20 de Marruecos tome el relevo del estratega francés- marroquí, con João Sacramento y Youssouf Hadji como asistentes.

Ouahbi fue el técnico que estuvo al mando de la obtención del título mundial de la selección africana en el certamen mundialista de la categoría que se organizó en Chile en 2025.

El futuro ayudante técnico, Sacramento, integró el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa durante su etapa en el Lille de Francia.