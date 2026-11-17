Johnny Herrera, histórico exarquero de Universidad de Chile, sufrió una contundente derrota en su estreno en el World Tennis Masters Tour MT1000 Santiago 2026, luego de caer por un categórico doble 6-0 ante Rafael Bustos, en el torneo que se disputa en las canchas del Stade Francais.

El exfutbolista, que había anticipado con entusiasmo su participación en la competencia, disputó este martes su primer encuentro en la categoría de mayores de 45 años, pero fue ampliamente superado por su rival en la cancha 3 del recinto de Las Condes.

Herrera había avanzado directamente a la segunda ronda gracias a un bye en su estreno en el cuadro, aunque su participación individual terminó rápidamente tras perder los 12 juegos disputados.

Antes de competir, el otrora capitán de Universidad de Chile había expresado su confianza en esta nueva faceta deportiva: "Estoy para competir, para pelearle a cualquiera. No siempre gano, pero sí le peleo a cualquiera", declaró a Las Últimas Noticias. El certamen, perteneciente al circuito de la Federación Internacional de Tenis (ITF), reúne a más de 500 participantes y se desarrolla entre el 14 y el 22 de noviembre.

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