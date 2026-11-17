Faith No More vuelve a Chile junto a Alice in Chains y Mastodon: Fecha, recinto y entradas
La banda de Mike Patton regresa a más de una década de su último concierto en el país.
La banda de Mike Patton regresa a más de una década de su último concierto en el país.
El grupo Faith No More confirmó su regreso a Chile con un masivo concierto junto a las bandas Alice in Chains y Mastodon para 2027.
Este será el retorno de Mike Patton y compañía a 12 años de su última actuación en el marco del festival Santiago Gets Louder, el cual se realizó en un sector del Parque Cerrillos.
Precisamente ese recinto albergará nuevamente a Faith No More para lo que será su décima presentación en Chile.
Por su parte Alice in Chains volverá después de su actuación en 2018 y Mastodon hará lo mismo tras su visita de 2023.
El concierto de Faith No More, Alice in Chains y Mastodon se realizará el 4 de noviembre de 2027 en el Parque Cerrillos.
La preventa de entradas comenzará el 23 de noviembre a las 13:00 horas a través de sistema Puntoticket.