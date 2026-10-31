Beccacece recordó su quiebre con Sampaoli: Cuando me fui a la U a empezar solo, él se enojó

A 11 años desde su salida de La Roja, Sebastián Beccacece, exayudante técnico de Jorge Sampaoli, rememoró el fin de su larga relación de amistad, con roces y un alejamiento total entre ambos.

En conversación el Diario Olé, contó que "cuando me fui a la U (en 2016), él se había enojado. Cuando le dije que iba a empezar solo no le gustó", aunque aceptó sumarse al cuerpo técnico de Sampaoli para el Mundial Rusia 2018 con Argentina "por lealtad".

"Vi en esa invitación la posibilidad de decir: te acompaño en este sueño de tu vida y después yo sigo mi camino. Al final no", sumó.

Beccacece señaló que tras el fracaso de la Albiceleste en Rusia "no volví a hablar con él", aunque su hija sí ya que es ahijada de Sampaoli. "Considero que se terminó una etapa de 13 años hermosos que he compartido con él donde realmente fue un compañero de la vida. El fútbol nos juntó y vivimos cosas muy lindas, pero las cosas no terminaron bien", sumó.

"Creo que lo mejor era terminar ahí ese vínculo. No he vuelto a hablar. Eso no quita lo vivido. Tengo un gran cariño por sus hijos, eso no cambia, pero el vínculo de hermandad y cercanía no va a estar. Fue en un momento. Así como la vida te acerca, también te aleja. A veces los finales son malos y no está mal. Siempre fui muy correcto", añadió el ex asistente técnico de La Roja.

"Marcelo Bielsa es el Che Guevara del fútbol"

Por otro lado, Beccecece habló sobre su admiración por Marcelo Bielsa y reveló que "en 2007 me invitó a trabajar con él en la selección de Chile".

"Mi papá no estaba bien y además era nuestro primer momento de dificultad con Jorge (Sampaoli). Nosotros veníamos muy bien hasta que nos echan de Sporting Cristal y no me pareció dejar en ese momento a un compañero que me había dado la posibilidad de empezar en el profesionalismo con 23 años. Marcelo (Bielsa) lo entendió, lo celebró y eso me acercó más todavía creo", relató.

Sobre el "Loco", dijo: "Veo una persona totalmente genuina, mostrando en una libreta expresando ante los medios: esta es mi manera, esto soy yo. Una persona que tiene en claro cuáles son sus límites, qué está dispuesto a hacer y qué no y hasta dónde. Eso me cautiva, me genera admiración".

"Yo me siento y observo y miro esa integridad, esa transparencia que ha trasladado en toda su carrera... creo que es el Che Guevara del fútbol. Una persona con sus convicciones extremas, que si él quisiera podría jugar de manera diferente porque tiene la capacidad, pero él eligió esa. Vivió 40 años su profesión de una manera y no está dispuesto a cambiarla y bueno... así son los revolucionarios también", complementó.