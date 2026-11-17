A la espera de un nuevo desafío profesional tras su salida de Talleres de Córdoba en agosto pasado, el extécnico de Universidad de Chile y de la selección chilena, Jorge Sampaoli, participó en una distendida dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, donde dejó en evidencia el imborrable recuerdo que guarda de su exitoso paso por nuestro país.

Al ser consultado sobre cuál ha sido el mejor equipo que le tocó dirigir a lo largo de su carrera, el casildense no dudó y fue categórico: "La selección de Chile", escogiendo a la recordada escuadra que brilló en el Mundial de Brasil 2014 y conquistó la histórica Copa América 2015.

El vínculo con el balompié criollo se repitió al momento de elegir el campeonato más significativo de su palmarés. El estratega trasandino situó en lo más alto la gesta continental alcanzada con los azules: "La Copa Sudamericana con la U en 2011", galardón que alzó de manera invicta y con una de las propuestas tácticas más elogiadas del continente.

Sin embargo, el técnico dio la sorpresa al responder sobre el lugar en el que se sintió más a gusto en el plano personal y profesional. Pese a la idolatría cosechada en el Centro Deportivo Azul y en "Juan Pinto Durán", Sampaoli confesó que fue más feliz dirigiendo a Olympique de Marsella en Francia.

Asimismo, el adiestrador argentino ratificó su devoción por Lionel Messi al elegirlo como el mejor futbolista del mundo, cerrando una interacción que rápidamente se volvió viral.