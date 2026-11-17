El Gobierno firmó un memorándum de entendimiento con la empresa OpenAI para que el Estado de Chile adopte el uso de inteligencia artificial (IA) de manera segura y responsable, a fin de mejorar los servicios que entrega a las personas.

De acuerdo con La Tercera, el memorándum -suscrito entre la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, y el CEO y fundador de la compañía, Sam Altman- busca establecer la iniciativa "OpenAI para Chile", enmarcada en el programa "OpenAI for Countries".

La firma promete lograr servicios más simples y cercanos, que permitan entregar una atención de mejor calidad. En este contexto, Ciencias participará inicialmente junto a OpenAI en la coordinación del proyecto a través de un comité de trabajo, y otras entidades públicas podrán sumarse según sus atribuciones y presupuestos.

En la fase inicial, se espera que el comité se reúna mensualmente para revisar prioridades, planes de trabajo, adopción, capacitación y riesgos, así como posibles ampliaciones.

Además, definirá las entidades y los casos de uso prioritarios, y medirá el éxito de la iniciativa según la percepción de las personas en parámetros de tiempo ahorrado, la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios.

Chile, primer país latino en establecer esta colaboración

"OpenAI está a la vanguardia de la revolución tecnológica más importante de la historia: más de 1.200 millones de personas utilizan ChatGPT cada semana, y hoy Chile se convierte en el primer país latinoamericano en establecer esta colaboración directa con OpenAI", valoró Lincolao tras firmar el memorándum.

"Esto nos permitirá impulsar descubrimientos científicos, promover el uso seguro de modelos de IA de frontera, formar talento y apoyar a nuestras pymes y startups", destacó.

"En Chile, el talento está mucho más distribuido que las oportunidades, y queremos cambiar esa realidad: que una emprendedora de Arica, un investigador del Maule o un joven de Cholchol tengan acceso a tecnologías que antes estaban reservadas a unos pocos", expresó la ministra de Ciencias.

"Queremos que esa capacidad también transforme al Estado, con servicios más simples y eficientes. Nuestra ambición es que Chile no solo participe de esta nueva era tecnológica, sino que contribuya a darle forma", cerró.

Agilizar la gestión pública, formación en IA y la cooperación con startups

El acuerdo considera tres líneas centrales de trabajo: