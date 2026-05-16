Sampaoli presentó una millonaria demanda contra Atlético Mineiro

El argentino Jorge Sampaoli, histórico exentrenador de La Roja, presentó una millonaria demanda contra su exequipo, Atlético Mineiro, por incumplimientos en el pago de la indemnización acordada tras su despido.

Según informó el medio brasileño GloboEsporte, el campeón de América con Chile realizó una denuncia formal ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de Brasil (CNRD) por el retraso en los pagos correspondientes por el fin anticipado de su contrato.

Sampaoli, junto a su cuerpo técnico, exige 10 millones de reales (cerca de 1.800 millones de pesos chilenos).

Según el citado medio, el acuerdo entre el club y Sampaoli era el pago de esa cifra en 15 cuotas, pero Atlético Mineiro sólo abonó la primera cuota al entrenador, inmediatamente después de su desvinculación.

Sampaoli llegó al Mineiro en septiembre de 2025, con contrato hasta diciembre de 2027, pero fue desvinculado en febrero de 2026.

En ese período, dirigió 31 partidos, con nueve triunfos, 14 empates, y ocho derrotas. Una de esas caídas fue en la final de la Copa Sudamericana, ante Lanús.