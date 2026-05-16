Jara inició gira internacional junto a referentes progresistas de Latinoamérica

La excandidata presidencial de la centroizquierda Jeannette Jara participó este fin de semana en un encuentro internacional realizado en São Paulo, Brasil, en el marco de una gira política por distintos países de Latinoamérica.

La otrora ministra del Trabajo asistió a la conferencia "A saída é pela esquerda" ("La salida está a la izquierda"), organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo, instancia que reunió a representantes de más de 25 países para debatir sobre los desafíos actuales de los movimientos progresistas y de izquierda.

A través de sus redes sociales, Jara explicó que uno de los principales fines del encuentro es generar estrategias frente al crecimiento de sectores de ultraderecha a nivel internacional.

"El objetivo es poder enfrentar a las ultraderechas que han tenido un auge importante a nivel mundial y construir alternativas y caminos para la izquierda mundial", señaló.

La militante comunista además destacó la diversidad de representantes que participaron en la conferencia, provenientes de Latinoamérica, Europa, África y Estados Unidos.

"Desde los países latinoamericanos, también europeos, Estados Unidos y en el África nos hemos reunido líderes sociales y políticos desde el mundo parlamentario, los gobiernos, las organizaciones, el sindicalismo para conocernos, intercambiar ideas y desarrollar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro planeta", agregó.

"Construir alternativas de izquierda con organización popular y justicia social"

En el marco de su visita a Brasil, Jara también sostuvo un encuentro con dirigentes del Movimiento Sin Tierra (MST), actividad en la que participó junto al alcalde de Recoleta, Fares Jadue.

Tras la reunión, la exministra destacó la importancia de fortalecer espacios de articulación política y social en la región.

"Compartimos experiencias y reflexiones sobre los desafíos que enfrenta América Latina, la defensa de la democracia y la necesidad de construir alternativas de izquierda con organización popular y justicia social. 'La salida es por la izquierda'", sostuvo.

La agenda internacional de Jara continuará durante los próximos días con actividades en Argentina y Colombia. Desde São Paulo participará de forma telemática en la presentación del libro "La derecha vasalla", del sociólogo Esteban Torres, evento que se desarrollará en Buenos Aires.

Posteriormente, la exministra viajará a Colombia invitada por el Pacto Histórico, conglomerado liderado por el presidente Gustavo Petro, en el contexto de las próximas elecciones presidenciales colombianas, previstas para el 31 de mayo.