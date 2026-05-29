Sampaoli se ofreció para dirigir a Boca: "Ser hincha de River no me condiciona"

El exentrenador de la selección chilena Jorge Sampaoli se encuentra actualmente sin club tras ser despedido de Atlético Mineiro en febrero de 2026, luego de una serie de resultados desfavorables que incluyeron la caída en la final de la Copa Sudamericana 2025.

El estratega casildense ha tenido dificultades para encontrar regularidad en el último tiempo dado que desde su salida de Olympique de Marsella en 2022, donde dirigió 67 compromisos, no ha logrado superar la barrera de los 40 partidos en sus pasos posteriores por Sevilla, Flamengo, Stade Rennes y el mencionado elenco de Belo Horizonte.

Pese a este panorama, el director técnico se mostró optimista respecto a su futuro y se candidateó abiertamente para asumir la banca de Boca Juniors, un archirrival histórico del club del cual es seguidor declarado.

"Estuve muy cerca de dirigir a Boca dos veces. La última, con Daniel Angelici, quedé a un paso. Ser hincha de River no me condiciona para dirigir a Boca", manifestó este viernes Sampaoli en conversación con Radio La Red de Argentina, justo un día después de la eliminación xeneize a manos de Universidad Católica en Copa Libertadores.

En la misma línea, el DT campeón de América con La Roja en 2015 reveló que desde Núñez nunca ha existido un acercamiento formal para sumarlo a sus filas: "River nunca se contactó conmigo para ofrecerme el cargo de entrenador".

Por último, al realizar un balance sobre su experiencia en el fútbol de Brasil, el técnico explicó los motivos que lo llevaron a aceptar dichos proyectos en su carrera. "Decidí ir a colonizar un lugar donde los DT argentinos no hubieran tenido continuidad, y Brasil era uno de esos", concluyó.