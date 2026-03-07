Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Kylian Mbappé

¿Nuevo romance? Kylian Mbappé fue captado en París junto a Ester Expósito

El delantero francés viajó a su país natal mientras se recupera de un esguince de rodilla.

En pleno proceso de rehabilitación por un esguince de rodilla, el delantero francés Kylian Mbappé aprovechó de regresar a sus tierras natales y fue captado en París junto a la reconocida actriz española Ester Expósito, desatando una ola de comentarios.

Lo cierto, es que los registros del atacante de Real Madrid con la intérprete de la serie "Élite" fueron compartidos en redes sociales por la cuenta @AQABABE_ y aunque las imágenes no son nítidas, se divisa a ambos compartiendo un romántico momento.

A esto, se suma que la propia cuenta detalló que ambas personalidades ya se habían juntado el pasado 25 de febrero en Madrid, instancia en la que quedaron a tomar algo por la noche en el "rooftop" del hotel Pullman.

Pese a que ninguno ha confirmado la relación públicamente, ambos compartieron registros en sus redes de su paso por París. Incluso, la actriz agradeció la invitación a Le Grand Dîner du Louvre, una cena exclusiva por la Semana de la Moda en la capital francesa.

